Fidanların daha güçlü büyümesi için
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Fidanların daha güçlü büyümesi için

Fidanların daha güçlü büyümesi için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan silvi kültürel müdahaleler ile ormanların yarınlara sağlıklı şekilde taşınması sağlanıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan silvi kültürel müdahaleler ile ormanların yarınlara sağlıklı şekilde taşınması sağlanıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği 233 nolu bölmede yürütülen seyreltme çalışmaları Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından incelendi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin'e arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ ve Alabarda Orman İşletme Şefi Eda Aktaşlı eşlik etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Alabarda Orman İşletme Şefliği tarafından 34 Ha. alanda yürütülen kızılçam seyreltme çalışmaları hakkında Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ'dan bilgiler aldı.

Sıkışık vaziyette büyüyen fidanlar arasındaki su ve besin maddesi mücadelesini önlemek amacıyla yapılan seyreltme çalışmaları ile gençliğin sağlıklı şekilde büyümesine çalışılıyor.

Seyreltme çalışmaları Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, Alabarda Şefliği tarafından Kışlademirli Köyü Kooperatifine yaptırılıyor ve aynı zamanda köy halkına da ekonomik destek sağlıyor. - KÜTAHYA

Fidanların daha güçlü büyümesi için
Fidanların daha güçlü büyümesi için
Fidanların daha güçlü büyümesi için
Fidanların daha güçlü büyümesi için
Fidanların daha güçlü büyümesi için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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