Fidanlar Toprakla Buluşarak Geleceğe Nefes Oldu

RİZE (Habermetre) - "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Rize'de de fidanlar toprakla buluştu.

Bu yıl Isırlık Tabiat Parkında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ile birlikte çam fidanı dikti.

Etkinlikte bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bugünün Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Rektörümüz: "Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bir etkinlik bu. Öğrencilerimizin de böyle anlamlı bir organizasyonun içerisinde gönüllü olarak yer almasından mutluluk duyuyoruz. " dedi.

RTEÜ BASIN

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