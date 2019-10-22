Fidanlar, şehitler için toprakla buluşturuldu

22.10.2019 16:40

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, bakıldığı zaman neredeyse bütün dünya devletlerinin, Türkiye'nin terörist dediği, askerlerin, vatandaşların canına kasteden insanların yanında saf tuttuklarını söyledi.

Ülke olarak bir kez daha güçlü olmayı hatırladıklarını ifade eden Sezer, "Biz birbirimize bağlı olmayız. Aynı sesle, kalple ve ruhla hareket etmeliyiz. Bugün bizi ve tüm ülkeyi bir araya toplayan şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri bu aziz vatan toprakları, İslam'ın son kalesi dediğimiz mübarek Anadolu toprakları. Biz aynı ruh ve düşünceyle bir araya geliyoruz. Şehitlerimiz aynı idealle bu vatan için canlarını verdiler. Gazilerimiz aynı şekilde. Allah onlardan razı olsun. Allah bu memleketi üstesinden gelemeyeceğimiz sınavlarla imtihan etmesin." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de şehitlerin nurlanmış, gazilerin ise onurlanmış askerler olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını, her türlü güçlüğü her hal ve şartta yenebildiğini vurgulayan Özmen, şöyle konuştu:

"Tarihin her sayfası onun bir kahramanlık destanıyla süslüdür. Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi, bağımsızlığını koruyabilmesine bağlıdır. Bağımsızlığını koruyamayan milletler, tarihin karanlık sayfalarında yok olup gitmeye mahkum olmuşlardır. Seve seve canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kıymetli gazilerimiz, milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığından, bölünmez bütünlüğünden, birlik ve beraberliğinden en ufak bir taviz dahi verilmeyeceğinin birer abidesidirler. Bu nedenledir ki şehitlik mertebesi ve gazilik, milletimiz için çok azizdir."

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve askeri personelin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturularak, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar fidanlara takıldı.

Kaynak: AA