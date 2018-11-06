Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi - Kilis/elazığ/

Türkiye genelinde uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında, Kilis, Elazığ ve Niğde'de öğrencilerce fidan dikildi.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan protokol ile uygulamaya konulan Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında Kilis'te Beşenli köyü mevkisinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, törende yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve çevre gönüllülerinin de desteğiyle yürütülen faaliyetlerle orman varlığının her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kilis'te proje kapsamında 500'ü defne olmak üzere 600 fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Gümüş, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Törende konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı personelinin de yardımıyla fidan dikti.

Törende, Türk Kızılayı Kilis Şubesi ekiplerince katılımcılara sandviç ikram edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da da Meşeli köyü ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin 600 öğrenci 2 bin 600 sedir ve karaçam fidanı dikti.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, hayatın kaynağı olan toprağı tutan, erozyonu önleyen, yağışları düzene sokan, yenilenebilir en önemli enerji ve temiz suyun kaynağı olan mevcut ormanların korunması ve artırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ormanların dünyanın akciğeri olduğunu ve faydalarının saymakla bitmeyeceğini dile getiren Polat, "İnşallah çocuklarımızın diktiği fidanlar çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Hem doğaya, çevreye ve ormana daha duyarlı ve bilinçli gençler yetişecek hem de diktiğimiz bu fidanlarla birlikte çevremizin güzelleşmesini sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

NİĞDE

Niğde'de Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu beldesinde oluşturulan "Birlikte Büyüyoruz Ormanı"nda, bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında fidan dikileceğini söyledi.

Eş zamanlı 81 ilde fidan dikildiğini anımsatan Şimşek, "Amacımız, ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı ilçelerde fidan dikim etkinlikleri düzenlenerek ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.