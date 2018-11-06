Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi kapsamında Osmaniye'de 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Osmaniye merkezde düzenlenen etkinlikte Dereli orman deposu alanına öğrenciler tarafından 2 bin 500 çak fidanı dikildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı konuşmada, kente tahsis edilen fidanları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturmaktan mutlu olduğunu belirterek, daha yeşil bir Türkiye için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar da projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatıldığını, Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da protokole bağlandığını kaydetti.

Ülke genelinde 10 milyon fidan dikildiğini, bu kapsamda Osmaniye'de 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Doğar, "Fidan dikimi programlarını önemsiyoruz. Bizler kurum olarak çalışmalarımızı sürdürürken öğrencilerimizin de bu çalışmalarda bizlere destek vermesi mutluluk vericidir. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının fidan dikimlerine katkı sunması daha yeşil bir Osmaniye için önemlidir. Bu kapsamda heyecanımız bir kat daha artıyor. Yaptığımız işin önemini daha iyi anlıyoruz. Öğrencilerimizin gözlerinde o ışıltıyı görünce bizler şevkleniyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri ve öğrenciler, fidan dikti.

Kadirli ilçesindeki fidan dikimi

Kadirli ilçesinde de İlbistanlı köyünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bin 500 defne, keçiboynuzu, fıstık çamı, servi ve kızılçam fidanları toprakla buluşturdu.

İlçe Orman İşletme Müdürü Beyhan Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" ağaçlandırma protokolü kapsamında ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin katılımıyla bin 500 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise her öğrencinin diktiği fidanın büyümesi için gerekli takibi yapacağını, doğanın yeşil kalmasına destek vereceklerini belirterek, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.