Kozan ilçesinde, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında 210 fidan toprakla buluştu.

Karacaoğlan Teknik ve Meslek Kız Lisesi'nde gerçekleşen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Orman İşletme Müdürü Veysel Önen, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde 100 bin öğrencinin katılımıyla eş zamanlı olarak "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda ilçede 210 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Önen, "İlçemizde bu yıl boyunca 300 bin fidan ile 2 bin kilo tohumu toprakla buluşturmak istiyoruz. Ülkemiz bütçesine en az beş milyon lira aktarılması hedeflenmektedir. Bugün burada olduğu gibi tüm ihtiyacı olan ilçemizdeki diğer okulların da ağaçlandırılması yapılacaktır." diye konuştu.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ise, mevcut ormanlar korunarak yeni ormanların oluşturulmasının her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Sönmez, "Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, var olan ormanlarımıza da sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından görevliler tarafından öğrencilere dikecekleri fidanlar ve dikim hakkında bilgi verildi.

Programda öğretmen ve öğrenciler fidan dikti.