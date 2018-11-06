Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" Programı

"Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" ağaçlandırma projesi kapsamında Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta öğrenciler fidan dikti.

Uşak

Uşak'ta Banaz İlçesi Kızılcasögüt mevkisindeki törene katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ilk etapta Banaz'da 2 bin 500 fidanın dikileceğini söyledi.

Amaçlarının mevcut orman alanını koruyarak bunların miktarını artırmak olduğunu vurgulayan Kocabıyık, "Geleceğimizin daha yeşil, daha zengin ve daha güzel olabilmesi için ormanlarımızı bugünden yeşertmeli ve her bir fidanımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Törende fidanlar dikildi.