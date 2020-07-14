Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu
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Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidan dikildi.

Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu
14.07.2020 21:20 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:47

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidan dikildi.

MSKÜ, her yıl olduğu gibi bu yıl da demokrasinin ve milli beraberliğin kazandığı 15 Temmuz haftası boyunca çeşitli konferanslara, panellere ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ve Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Üniversite yerleşkede bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.Rektör Çiçek, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolunun fidan dikmek olduğunu belirterek, bugünün gençlerinin bu fidanları gördükçe vatan ve millet sevgisiyle bu topraklara kök salmaya ve bir ağaç gibi hür ve dimdik durmaya devam edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

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