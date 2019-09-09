09.09.2019 13:48

Havza'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk günü Havza Anaokulu tarafından uygulanmaya başlanan Fidanım ile Büyüyorum Projesi kapsamında anaokulu öğrenci ve velilerine fidan dağıtıldı.

Anaokulundaki sınıflarında yerlerini alan öğrencilere proje kapsamında Okul Müdürü Hasan Geyik tarafından fidan dağıtımı yapıldı.

Geyik, projenin amacının öğrencilere sorumluluk ve doğa sevgisi aşılamak olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Velilerimizden dağıttığımız fidanları çocukları ile birlikte bahçelerine dikmelerini istiyoruz. Yine bu fidanların bakım ve sulamasını birlikte yapmalarını da istiyoruz. Yıl boyunca öğrencilerimizden evlerinin bahçelerine diktikleri fidanların fotoğraflarını isteyeceğiz ve gelişimlerini takip edeceğiz. Bu şekilde öğrencilerimize hem doğa sevgisi hem de sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflemekteyiz. Bu yıl ikincisini uygulamaya başladığımız proje kapsamında okula başlayan 70 öğrencimize 70 fidan teslim edildi."

Kaynak: AA