"Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı - Haberler
Samsun, Güncel, Haber

"Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı

"Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı Samsun'da öğrenciler korona virüsü salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dede ve ninelere çektikleri videolarla moral oldu.

25.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:15
'Fidandan Çınara' projesi ile dede ve ninelere moral mesajı

"Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı

SAMSUN - Samsun'da öğrenciler korona virüsü salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dede ve ninelere çektikleri videolarla moral oldu.

Samsun Bilim Sanat Merkezi tarafından yapılan "Fidan'dan Çınara" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler dede ve nineler için çeşitli videolar kaydetti. Bazı çocuklar videolarda şiir okuyup, masal anlattı ve kendi yazdıkları evde kal şarkılarını söyledi. Verdikleri mesajlarla güzel günlerin yakın olduğunu vurguladılar. Dede ve ninelere moral oldular.

Huzurevinde kalan dede ve nineler de çocukların çektikleri bu videolar ile hasret giderdi. Korona virüsü nedeniyle ziyarete gidemedikleri huzurevi sakinlerini de sevindirdiler. Videoları izleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalanlar ise öğrencilerle aynı duyguları paylaştıklarını ve çocukları çok özlediklerini dile getirdiler.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara değinen Samsun Bilim Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik, "Bu zorlu günlerimizde evlerimizde korumaya çalıştığımız değerli büyüklerimize moral olmak, koca çınarlar olarak onlara ihtiyacımız olduğunu belirtmek amacıyla bu projemizi hazırladık. Proje kapsamında kendi yaşlılığıma mektup, nineler ve dedelere masallar, sesli ve görüntülü paylaşımlar, uzaktan müzik dinletisi ve konser, fotoğraf ve resim çalışmaları yürütülecektir. Değerli büyüklerimiz sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız iyi ki bizimlesiniz demek istiyoruz" dedi.

'Fidandan Çınara' projesi ile dede ve ninelere moral mesajı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu Haberler
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Fettah Can Cem Yılmaz Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mauricio Isla Ivan Obradovic Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Fidandan Çınara" projesi ile dede ve ninelere moral mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:50:33. #1.15#
title