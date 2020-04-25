"Fidandan Çınara"
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Samsun, Yaşam, Haber

"Fidandan Çınara"

Samsun'da öğrenciler korona virüsü salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dede ve ninelere çektikleri videolarla moral oldu.

25.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:51

Samsun'da öğrenciler korona virüsü salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dede ve ninelere çektikleri videolarla moral oldu.

Samsun Bilim Sanat Merkezi tarafından yapılan "Fidandan Çınara" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler dede ve nineler için çeşitli videolar kaydetti. Bazı çocuklar videolarda şiir okuyup, masal anlattı ve kendi yazdıkları evde kal şarkılarını söyledi. Verdikleri mesajlarla güzel günlerin yakın olduğunu vurguladı. Dede ve ninelere moral oldular.

Huzurevinde kalan dede ve nineler de çocukların çektikleri bu videolar ile hasret giderdi. Korona virüsü nedeniyle ziyarete gidemedikleri huzurevi sakinlerini de sevindirdiler. Videoları izleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalanlar ise öğrencilerle aynı duyguları paylaştıklarını ve çocukları çok özlediklerini dile getirdi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara değinen Samsun Bilim Sanat Merkezi Müdürü Civan Çelik, "Bu zorlu günlerimizde evlerimizde korumaya çalıştığımız değerli büyüklerimize moral olmak, koca çınarlar olarak onlara ihtiyacımız olduğunu belirtmek amacıyla bu projemizi hazırladık. Proje kapsamında kendi yaşlılığıma mektup, nineler ve dedelere masallar, sesli ve görüntülü paylaşımlar, uzaktan müzik dinletisi ve konser, fotoğraf ve resim çalışmaları yürütülecektir. Değerli büyüklerimiz sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız iyi ki bizimlesiniz demek istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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