Fidan ve süs bitkileri satış merkezi bayramdan sonra hizmete giriyor
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Fidan ve süs bitkileri satış merkezi bayramdan sonra hizmete giriyor

Fidan ve süs bitkileri satış merkezi bayramdan sonra hizmete giriyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ormanpark içerisinde kurulan fidan ve süs bitkileri satış merkezi bayram sonrası hizmete başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ormanpark içerisinde kurulan fidan ve süs bitkileri satış merkezi bayram sonrası hizmete başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 50 metrekare alanda kurulan merkezde incelemelerde bulundu.

Hem iç mekan hem de dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçeye dair ürünlerin de satışına ev sahipliği yapacak merkez ile ilgili bilgiler paylaşan Yüce, "Ormanpark'ta başlatmış olduğumuz yenileme çalışmalarımız sürüyor. Ormanpark salgın sonrası sağlıklı günlerde hemşehrilerimizin buluşma noktası, çocuklarımızın eğlence yuvası, kent içinde bulunan ağaçlar arasında ailecek vakitlerin geçirildiği mekan olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra fidan ve süs bitkilerimizin satış merkezi olacak yeni yer için son kontrollerimizi tamamladık. İnşallah bayram sonrası hizmete başlayacak. Böylelikle hem iç mekan hem de dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçeye dair ürünlerin de satışı yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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