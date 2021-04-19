Fidan üretim tesisinde yolu kesişen iki kadın fidanlık kurdu
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Fidan üretim tesisinde yolu kesişen iki kadın fidanlık kurdu

Fidan üretim tesisinde yolu kesişen iki kadın fidanlık kurdu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de fidan üretim tesisinde çalışırken tanışan biri ilkokul, diğeri lise mezunu iki kadın, kendi kurdukları fidanlıkta ürettikleri fidanları, Türkiye'nin birçok ilindeki müşterilerine gönderiyor.

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Osmaniye'de fidan üretim tesisinde çalışırken tanışan biri ilkokul, diğeri lise mezunu iki kadın, kendi kurdukları fidanlıkta ürettikleri fidanları, Türkiye'nin birçok ilindeki müşterilerine gönderiyor.

Songül Bozoğlu ve Vahide Akçan 7 yıl önce bir fidan üretim tesisinde tanıştı.

Aile ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıkları fidanlıkta işin inceliklerini öğrenen Bozoğlu ve Akçan, bir süre sonra kendi işlerini kurma hayallerini beraber hayata geçirmeye karar verdi.

Ellerindeki az bir bütçeyle 5 yıl önce birkaç meyve fidanıyla girişimlere başlayan kadınlar, zaman içerisinde hem üretim alanlarını hem de kapasitelerini arttırdı.

Şu an kendilerine ait 2 dekar alanda yıllık 10 binin üzerinde meyve ve çiçek fidanı yetiştiren Bozoğlu ve Akçan, fidanlarını Osmaniye'nin yanı sıra Ankara, İstanbul gibi Türkiye'nin birçok iline gönderir hale geldi.

Merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan Songül Bozoğlu (47), AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu ve yıllarca ev hanımlığının yanı sıra tarla işleriyle uğraştığını söyledi.

Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir fidan üretim tesisinde çalışmaya başladığını ifade eden Bozoğlu, burada kendisiyle aynı hayali kuran Vahide Akçan ile tanıştığını kaydetti.

Bozoğlu, tesiste iki yıl çalışmalarının ardından Akçan ile kendi işlerini kurmak için yola çıktıklarını anlatarak, büyük sıkıntılarla pes etmeden iyi bir noktaya geldiklerini belirtti.

İşlerini çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını aktaran Bozoğlu, "Bu işle beraber hayatımız tamamen değişti. Kendi ekonomik özgürlüğümüzü kazandık. Hem ailemize hem de yakın çevremize destek olabilecek duruma geldik. Bu çok hoş bir duygu. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen mücadelemize devam ettik ve bugünlere geldik." diye konuştu.

Kırmıtlı köyünde yaşayan Vahide Akçan (48) da ev hanımıyken 5 yıllık mücadele sonunda kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

Birkaç fidanla bu işle başladıklarını ve çok zor zamanların ardından yıllık 10 binin üzerinde fidan üretir duruma geldiklerini aktaran Akçan, şunları kaydetti:

"Uzun zaman dışarıda başka işlerde çalıştık ve kazandıklarımızı kendi işimizi büyütmek için harcadık. Elimizdeki malı fazlalaştırmaya çalıştık ve başardık. Kadın isterse her şeyi başarır. Sadece kendimize değil, başka kadınlara da yararımız oldu. Şu an burada çalışan iki kadın arkadaşımızla birlikte birkaç aile buranın ekmeğini yiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. Sadece bu meslekte değil, kadın isterse her meslekte başarı elde eder, yeter ki azmetsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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