Fidan satışlarına ara verildi
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Eskişehir, Yaşam

Fidan satışlarına ara verildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.

24.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:04
Fidan satışlarına ara verildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında perakende fidan satışları geçici olarak durduruldu.

Personel yetersizliği ve Korana virüs salgını tehlikesi nedeniyle, sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara direk fidan satışı yapılmayacak. Toptan satışlara ve ağaçlandırma sahalarına fidan sevkiyatına ise devam edilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz fidan dikim mevsiminde böyle bir karar almak zorunda kalmamız nedeniyle Eskişehir halkından özür diliyor, vatandaşlarımızın fidanlarını sonbaharda dikmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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