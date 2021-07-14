Fidan Ögel'e, Milli Davet

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judoka Fidan Ögel, Judo Genç Milli Takımımızın 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştireceği Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampına davet edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judoka Fidan Ögel, Judo Genç Milli Takımımızın 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştireceği Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampına davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı, 15-30 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek. Genç Milli Kadın Takımımızın uluslararası müsabakalara hazırlanacağı kampa, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judoka Fidan Ögel de katılacak. 15 gün boyunca devam edecek olan Gençler Avrupa Kupası Hazırlık Kampında milli sporcularımız taktik antrenmanlarla yurtdışındaki karşılaşmalara hazırlanacak.

Sporcularımızın Başarılarıyla Gururlanıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Sporcularımızın milli davet alması bizleri oldukça gururlandırıyor. Milli Takımımıza, gençler ve ümitler kategorisinde sporcu vermek Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak bizleri oldukça mutlu ediyor. Sporcularımızın başarılı bir kamp dönemi geçireceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre