Fidan Ögel, Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı - Haberler

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Fidan Ögel, Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

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Fidan Ögel, Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Kupası müsabakalarında Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu.

Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanan Fidan Ögel, Milli Takım çatısı altında kazandığı başarıyla hepimizi gururlandırdı.

Dünya Judo Federasyonu'nun (IJF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Açık Kupası Müsabakaları Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildi. Müsabakalara 32 ülkeden 410 sporcu katılım gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımının başarılı sporcusu Fidan Ögel, 70 kiloda Polonyalı Kata Sobierajska'yı ipponla yenerek sıkletinin üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Milli Takımımızla bronz madalya kazanan Fidan Ögel, tüm kamuoyunu gururlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcumuz Fidan Ögel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bültenler - Güncel

Bronz Madalya, Polonya, Varşova, Judo, Güncel, Haberler

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