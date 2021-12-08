Fidan dikme ve camiye bağış yapma şartıyla uzlaştılar - Haberler
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Fidan dikme ve camiye bağış yapma şartıyla uzlaştılar

Fidan dikme ve camiye bağış yapma şartıyla uzlaştılar
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de bir kişi, trafik kazası sonrası şikayetçi olduğu kişiyle fidan dikme ve camiye bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, trafik kazası sonrası şikayetçi olduğu kişiyle fidan dikme ve camiye bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan K.D, trafik kazası sonrası Y.E.B'den şikayetçi oldu.

Hakkında "taksirle adam yaralama" suçundan soruşturma başlatılan Y.E.B'nin dosyası, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi K.D, şüpheli Y.E.B'nin doğaya fidan dikmesini ve yapımı devam eden bir camiye 500 lira bağışta bulunması istedi.

Teklifi kabul eden Y.E.B, Uzlaşma Bürosu yetkilileri nezaretinde fidan dikti ve bir camiye bağışta bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya, her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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