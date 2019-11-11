Fidan dikim alanına gidebilmek için zorlukları aştılar

11.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:57

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Erzincan'da 14 farklı noktada toplam 150 bin 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, fidan dikim alanına kestirmeden gitmeye çalışanlar, ilginç görüntü oluşturdu.



Erzincan'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bulunduğu alanın üst tarafındaki dağlık mevkii de fidan dikim töreni düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı program protokol konuşmalarıyla start aldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, programın önemine binaen birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Erzincan'da 3 çeşitten oluşan 14 farklı noktada toplam da 150 bin 250 adet toprakla buluşturuldu.



Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "11 Kasım'ın bir ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesiyle bir milat olur diye düşünüyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeşil bir Türkiye olur bugünkü program bunun bir kapısı olur inşallah. Erzincan yeşil bir şehir. Bu sene üniversite olarak 15 bin ağaç dikmiştik. Bugünde üniversite öğrencilerimizle birlikte bu alanda 30 bin fidanı toprakla buluşturduk" dedi.



Öte yandan program öncesinde fidan dikim alanına belirlenen yollar haricinde kısa yoldan gitmek için su kanalının üzerindeki ince beton borudan akrobatik hareketlerle geçmeye çalışanlar ilginç görüntü oluşturdu. Adeta sırat köprüsünü geçerek karşıya geçebilenler mutlu olurken cesaret edip geçemeyenlerden bazıları da ayakkabılarını çıkarıp su kanalına girip geçti. Geçemeyenler ise geri dönüp belirlenen yollardan fidan dikim alanına ulaştı.



Bir süre sonra jandarma ekipleri gelerek beton borudan geçmenin tehlikeli olduğunu belirterek karşıya geçmek isteyenleri belirlenen yollara yönlendirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA