Fidan desteğiyle incir üretimi artıyor

BURSA (Habermetre) - Meyvecilikte önemli bir yeri olan Bursa'da üretim desteklerle artmaya devam ediyor. Bursa Siyah İncir Bahçesi Projesini hayata geçiren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya'da çiftçilere yüzde 50 hibeli incir fidanı dağıtımı yaptı. Fidan desteğiyle 7 mahallede 50 dekar incir bahçesi tesis edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi meyveciliğe de önemli katkı sağlıyor.

Siyah inciriyle dünya çapında tanınan Bursa'da da üretimi arttırmak için desteklemeler devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği Bursa Siyah İncir Bahçesi Projesi kapsamında Mudanya'da üreticilere yüzde 50 hibeli fidan dağıtıldı.

Bursa'nın incir üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Ülkemizde geçen yıl 320 bin ton incir üretilmiştir. Bursa ilimiz ise toplam 24. 923 dekar alanda 29. 314 ton ile yüzde 9. 16 üretim payı ile ülkemizde incir üretiminde 3. sırada yer almaktadır. İlimizde toplam incir dikili 24. 923 da alanın yaklaşık yüzde 2'lik kısmında üretim organik olarak yapılmaktadır. İlimiz incir üretiminde 3. Sırada yer alması yanısıra ilimize özgü olan ve 14. 11. 2018 tarihinde coğrafi işaret tescili alan Bursa Siyah İnciri/ Bursa Siyahı/ siyah Bursa İnciri adıyla bilinen incir ile de öne çıkmaktadır.

İl müdürlüğü olarak mevcut durumu yeterli görmemekteyiz. Üretimde kalitenin artırılması ve var olan potansiyelin daha etkin şekilde kullanılması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında tüketicilerimizi de göz ardı etmemekteyiz. Tarladan sofraya geçen süreçte tüketicilerin sağlığı da korumaya yönelik olarak tedbir ve denetimlerimiz her üründe olduğu gibi incirde de sürmüştür. Müdürlüğümüzce Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı ile Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktayız. Tarıma uygun iklimi ile verimli topraklara sahip ilimizde tarıma uygun her alanı üretime kazandırma konusunda yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bakanlığımızın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile ilimize yaklaşık 600 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje ile bahse konu alanlarda mavi yemiş, aronya, safran, kestane ve incir üretiminin artırılması hedeflenmektedir. " dedi.

Bakanlığımızın önderliğinde yüzde 50 hibeli "Bursa Siyah İncir Bahçesi Projesi" ile 7 mahallede 10 üreticimizde toplam 50 dekar incir bahçesi tesis edilecektir. Dağıtılan fidanların öncelikle üreticilerimize hayırlı olması yanı sıra ülke ekenomisine de katkı sağlamasını diliyorum. "dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği çalışma kapsamında fidan desteğinden yararlanan 10 üretici için farklı mahallelerde 50 dekar incir bahçesi tesis edildi. Siyah incir üreticilerine verilen hibelerle önümüzdeki sezonlarda üretimin arması hedefleniyor. bursa fidan incir siyah incir destek hibe meyvecilik tarım ve orman

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