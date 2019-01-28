Fibromiyaljide Egzersiz En Önemli Tedavi ve Korunma Yöntemidir"

SAMSUN(AA) - Medicana Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Meltem Baydar, kas ve iskelet sistemi üzerinde etkiler bırakabilen, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek fibromiyalji hastalığında, egzersizin en önemli tedavi ve korunma yöntemi olduğunu bildirdi.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas-eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğu, bağırsak problemleri, uyku sorunları gibi problemlerle görülen hastalığın tedavisinin uzun süreç gerektirdiği için hem iş gücü kaybına yol açtığını hem de ilaç tedavi masrafları açısından bireyleri olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bireyin kas ve iskelet sistemine etki eden, yaygın kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, bitkin olma durumu, uykuda düzensizlikler gibi çeşitli problemleri de beraberinde getiren fibromiyaljinin kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması olarak da adlandırıldığını aktaran Baydar, şu bilgileri verdi:

"Özellikle sürekli ofis ortamında ve yoğun baskı ve stres altında çalışanlar bu hastalığa tutulmaktadır. Kadınlarda fibromiyalji hastalığı özellikle menopoz döneminde artış göstermektedir. Fibromiyaljinin daha fazla kadınlarda görülmesinin nedenleri arasında hormonal değişimlerin daha fazla yaşanması olarak görülmektedir. Ağrılar genellikle yanıcı, sızlayıcı ağrılardır. Uyku bozukluğu da hastalığın belirtilerinden biridir. Bunların yanı sıra dengesizlik hissi, karın ağrısı ve tuvalete çıkma alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtiler de hastalarda görülebilmektedir. Hastalarda bu belirtilerin tamamı bir anda görülmeyebilir ya da belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Ancak büyük çoğunlukta ana belirti ağrıdır."

Baydar, hastalığın teşhisinde birden çok bölümden destek almak gerektiğini, her hastalıkta olduğu gibi hastanın bilgilendirilmesi ve eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Hekim kontrolünde ilaç kullanımı, fizik tedavi yöntemleri ve egzersiz başlıca tedavi yöntemleridir. Son zamanlarda ise ozon terapi, nöralterapi, akupunktur tedavisi ve tetik nokta enjeksiyonları tamamlayıcı tedaviler olarak uygulanmaktadır. İstediğimiz kadar ilaç kullanalım eğer yanlış besleniyorsak ve egzersiz yapmıyorsak bu ağrılardan kurtulmak oldukça zordur. Şeker ve basit karbonhidratların öğünlerden ve diyetlerden çıkarılması fibromiyalji için fayda sağlayıcı bir etkiye sahiptir. Fibromiyalji hastalığında egzersiz en önemli tedavi ve korunma yöntemidir. Diğer korunma yöntemleri ise hava koşullarına uygun giyinmek, havasız ortamlardan kaçınmak, hava akımlarından ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak, stresten kaçınmak ve mücadele etmeyi öğrenmek, sağlıklı beslenmek, dinlenme saatlerinden verim almak, çalışılan ortamın düzenlenmesi, spor yapmak olarak sıralanabilir."

Kaynak: AA