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FİBER TEKNE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

çekek yerinde bağlı 18 metrelik fiber teknede yangın çıktı.

çekek yerinde bağlı 18 metrelik fiber teknede yangın çıktı. İtfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Caddesi'nde bulunan yat-çekek yerinde bağlı 'La Majara Sea Ray' fiber teknedeki alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik uğraşları sonucu 20 metre uzunluğundaki teknedeki yangın, çevredeki deniz taşıtlarına sıçramadan söndürüldü. Teknedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FİBER TEKNE YANDI

FİBER TEKNE YANDI

FİBER TEKNE YANDI

FİBER TEKNE YANDI
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Haber: FİBER TEKNE YANDI - Haberler
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