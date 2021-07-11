Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü
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Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesine ait depo da çıkan yangın hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesine ait depo da çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Kızıltepe Sanayi sitesinde yaklaşık 2 dönüm üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depo da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına 6 farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü
Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü
Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü
Fiber polyester imalathanesine ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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