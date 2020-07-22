Fiber optik kablolardaki veri hızını 6 kat artıracak proje geliştirdi
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Fiber optik kablolardaki veri hızını 6 kat artıracak proje geliştirdi

BOLU'da memurluk yapan Uğur Eker, ışık hızı ile iletişim ve veri akışı sağlamak amacıyla kullanılan fiber optik kablolardaki veri hızını 6 katına çıkaracak bir proje geliştirdi.

Fiber optik kablolardaki veri hızını 6 kat artıracak proje geliştirdi
22.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:55

BOLU'da memurluk yapan Uğur Eker, ışık hızı ile iletişim ve veri akışı sağlamak amacıyla kullanılan fiber optik kablolardaki veri hızını 6 katına çıkaracak bir proje geliştirdi. Geliştirdiği projeyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi optik laboratuvarında test eden Eker, patentini aldığı projenin hayata geçirilmesi ile birlikte fiber optik kablolardaki veri hızının 6 kat artmasının yanında maliyetlerinin de yarı yarıya düşmesini hedefliyor.

Bolu'da fizik öğretmeni Uğur Eker, fiber optik kablolardaki veri hızını 6 katına çıkaracak bir sistem geliştirdi. Geliştirdiği sistemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi optik laboratuvarında test eden Eker, projenin hayata geçirilmesi ile birlikte fiber optik kablolardaki veri hızının 6 kat artmasının yanında maliyetlerinin de yarı yarıya düşmesini hedefliyor.

'BU, TEORİDEN ÖTE DENENMİŞ BİR OLAYDIR'Uğur Eker, fiber optik kablolardaki veri hızını 6 katına çıkaracak projesiyle ilgili olarak, "Fiber optik kablolarda, hatlarda kutuplama denen bir olay vasıtasıyla hat hızı 2 katına çıkartılıyor. Hem yatay hem de dikey kutuplama ile hız 2 kat artıyor. Bir de benim ilave ettiğim, benim gerçekleştirdiğim kısım var. Hızın 6 kat artmasına neden olan kısım. 3 sensör dikey, 3 sensör de yatay olmak üzere toplam 6 sensör yapar. 6 sensör demek maliyetin 6 kat ucuzlaması ya da data hızının 6 kat artması anlamına geliyor. Bu, teoriden öte denenmiş bir olaydır. Üniversitenin optik laboratuvarında bunu denedim ve başarılı oldum" diye konuştu.PATENT BAŞVURUSU YAPTIEker, proje için patent başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Bu proje hayata geçtiği zaman bir defa fiber optik ulaştığı her yere ulaşacak. Evlerde, hatta cep telefonlarının baz istasyonlarının birbiri arasındaki mesafelerinde dahi kullanılacağını tahmin ediyorum" dedi. 

Kaynak: DHA

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