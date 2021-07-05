Fibaemeklilik kadın sporcuları kansere karşı güvence altına aldı
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Fibaemeklilik kadın sporcuları kansere karşı güvence altına aldı

Fibaemeklilik kadın sporcuları kansere karşı güvence altına aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Fibaemeklilik, İstanbul'u Koşuyorum 2021 Kadınlar Günü Etabı fiziki koşucusu yaklaşık 550 kadını, Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile güvenceye aldı.

Fibaemeklilik, İstanbul'u Koşuyorum 2021 Kadınlar Günü Etabı fiziki koşucusu yaklaşık 550 kadını, Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile güvenceye aldı.

Fibaemeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, fiziki etaba katılan kadınlara, koşunun sponsorlarından olan Sigortayeri aracılığıyla poliçe hediye edildi.

Fibaemeklilik, Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile kadınlara özel kanser hastalıklarına ilişkin oluşturduğu farkındalığı İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabına da taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibaemeklilik Projeler, ADK, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Buket Erşan, hem sporu hem de kadınları destekleyen bu organizasyona katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pembe Kurdele Hayat Sigortası bizim çok önemsediğimiz ve toplumda kadınlara özel kanser türlerine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz bir ürünümüz. Dolayısıyla ulaşabildiğimiz kadar fazla kadına öz muayenenin önemini hatırlatmak ve kendilerini olası risklere karşı güvence altına almak için harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.

Bu kapsamda Sigortayeri iş birliği ile İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı fiziki koşusuna katılan kadınlara böyle anlamlı bir hediye vermekten mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bu etkinlik sayesinde daha fazla kadın öz muayenenin öneminin farkına varır ve Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile kendilerini güvenceye alır."

Pembe Kurdele Hayat Sigortası ile kadınlara özel güvence

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Pembe Kurdele Hayat Sigortası, kadınlara özel kanser hastalıkları için tedavi sırasında ve tedavi sonrasında finansal destek sağlıyor.

Poliçe kapsamında kadınların meme, rahim, rahim ağzı, rahim içi, yumurtalık kanserleri ile tüpler ve vajina/vulva tümörleri gibi hastalıklardan birine yakalanması durumunda teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödeniyor.

İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı kapsamında hediye edilen poliçeden 18-65 yaş arasındaki katılımcılar yararlanabilirken, hediye poliçe kapsamında 5 bin TL kadın kanserleri ve 500 TL vefat teminatı sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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