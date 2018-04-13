Fibabanka, "Yatırım ve Finansal Teknoloji" Girişimi Finberg'i Kurdu

Fibabanka, Türkiye'de bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak "yatırım ve finansal teknoloji" girişimi Finberg'i kurdu.

Fibabanka tarafından kurulan girişim sermayesi şirketinin tanıtımı, düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Finberg, girişimlere ortak olacak ve onlarla birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştiren bir FinTech ekosistem yöneten finans kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Şirket başına minimum 100 bin dolar yatırım yapmayı planlayan Finberg, ilk yatırımlarını 2,5 milyon TL ile "Garaj Sepeti" ve "Bizim Hesap"a yaptı.

"Finberg'i KOBİ'lerin başlıca iş ortağı yapmayı hedefliyoruz"

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, Finberg ile Türkiye'deki KOBİ finansman boşluğunu kapatarak, KOBİ'leri finansal refaha ulaştırmayı hedeflediklerini ve Finberg'i Fibabanka'nın yeni nesil bankacılıktaki geleceği olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Mert, şunları kaydetti:

"Finberg yapısını kurgulamamızdaki temel amacımız, Türk ekonomisinin belkemiği olan KOBİ'lerimizin rekabet avantajını artırıcı yenilikçi ve teknolojik ürünleri, start-up'lar ile iş birliği yaratarak onlara ulaştırmak. Böylece tüm FinTech ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmak. Finberg'in hedefleri, kapital gibi nakdi desteklerin yanı sıra iş geliştirme, yeni iş ortaklıkları, networking, finans ve strateji danışmanlığı, insan kaynakları gibi alanlarda da destek olarak girişimleri hızlandırmak."

Ayrıca Finberg ile yeni girişimlere Fibabanka ile iş ortaklıkları kurmalarında yardımcı olabileceklerine işaret eden Mert, "Finberg'in kuracağı ekosistem üzerinden Fibabanka olarak KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu finansal ürünleri de sunarken Finberg'i bulunduğumuz bölgenin en çok tercih edilen dijital bankası ve KOBİ'lerin başlıca iş ortağı yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Satışlarımıza pozitif etkisi oldu"

Yatırım alan şirketlerden Garaj Sepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çelikol, Finberg ile yaptıkları iş birliğinden sonra, pazarın ihtiyacı olan yaratıcı finansal ürünleri çok hızla geliştirerek rekabet avantajı oluşturmaya başladıklarını söyledi.

Yatırım alan şirketlerden Bizim Hesap Kurucu Ortağı Mehmet Çelik ise şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş birliği sonrasında, Finberg markasının bize yarattığı itibar sayesinde, büyük şirketlerle iş birliği yapma gücümüz arttı ve müşterilerimize karşı daha güçlü davranabildik. Bunun da satışlarımıza pozitif etkisi oldu. Finansal okur yazarlığımız ve Finberg'in işimizi daha ciddi hedeflerle yönetme konusunda bize kazandırdığı farkındalık, girişimimizi daha profesyonel yönetmemize yardımcı oldu."

Finberg'in hedef fonu 50 milyon TL

Verilen bilgiye göre, odağında mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler olan Finberg, hedef fon büyüklüğü 50 milyon TL ile kuruldu ve bireysel bankacılık ürünlerinin de dahil olduğu dijital finansal ürünler sunuyor.

Finberg, finansman hizmetlerinde; işletme sermayesi, ticaret finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, fatura finansmanı, tüketici finansmanına; finansman olmayan hizmetlerde ise e-para, e-ödeme, finansal raporlama, robotik finansal öneriler ve kredi skoru alanlarına odaklanıyor. Ayrıca, diğer bankalar için de teknoloji dış kaynak hizmetleri sağlamayı planlıyor.

Finberg, KOBİ'lere dokunan ve katma değerli hizmetler sunan yeni nesil teknoloji firmaları ile iş ortaklığı kurarak ekosistemi büyütmek amacı ile yeni girişimlere yatırım yapma yoluyla büyümeyi planlıyor.

Bu niteliklere sahip teknoloji ve yenilik odaklı ölçeklenebilir yeni girişimler, Finberg'e hem iş ortaklığı hem de yatırım almak için başvurabiliyor. Finansal teknoloji ve perakende teknoloji start-up'ları başvurular değerlendirilirken önceliklendiriliyor.

Firmalardan beklenen ise çalışır bir ürüne, ispatlanmış iş modeline, net gelir modeline ve odaklanmış bir takıma sahip olmaları. Finberg tarafından, 6 ayda 200'den fazla girişim incelendi ve 81 girişim değerlendirildi.