Fibabanka'nın ilk çeyrekte vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fibabanka'nın ilk çeyrekte vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL oldu

Fibabanka'nın ilk çeyrekte vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Fibabanka'nın vergi sonrası net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 82,4 milyon TL oldu.

Fibabanka'nın vergi sonrası net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 82,4 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, 2021'in birinci çeyreğinin sonunda 104,0 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

Bankanın aynı dönemde vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL, mart sonu itibarıyla aktif toplamı da 29,8 milyar TL oldu.

Bankanın net kredi portföy büyüklüğü 19,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 66 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde toplam pasiflerin yüzde 64'ünü oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 14 artışla 18,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka'nın 31 Mart 2021 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,14 seviyesinde gerçekleşti.

"İlk çeyrekte ekonomiye destek vermeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her anlamda olağanüstü geçen yılın ilk çeyrek döneminde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Mert, şunları kaydetti:

"Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve 'Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız' çerçevesinde, 2021 yılının ilk çeyreğini de başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, müşteri profilleri değişirken, her yaştan ve farklı segmentlerde bulunan müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tanıyor ve buna uygun özel ürün ve hizmetler sunarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Fibabanka olarak, birinci çeyreği güçlü teknolojik altyapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Bakan Varank: 'Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı'
Bakan Varank: "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı"
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'si ticari, yüzde 24'ü bireysel
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fibabanka'nın ilk çeyrekte vergi sonrası net karı 82,4 milyon TL oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:03:30. #1.15#

title