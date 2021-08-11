Fibabanka, n11.com'da 40 bin TL'ye kadar masrafsız kredi sunuyor
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Fibabanka, n11.com'da 40 bin TL'ye kadar masrafsız kredi sunuyor

Fibabanka, n11.com'da 40 bin TL'ye kadar masrafsız kredi sunuyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Fibabanka, n11.com ile devam eden iş birliği kapsamında, n11.com'dan yapılacak alışverişlerde 36 aya varan vadelerde 40 bin TL'ye kadar masrafsız alışveriş kredisi imkanı sunuyor.

Fibabanka, n11.com ile devam eden iş birliği kapsamında, n11.com'dan yapılacak alışverişlerde 36 aya varan vadelerde 40 bin TL'ye kadar masrafsız alışveriş kredisi imkanı sunuyor.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına anında çözüm geliştirerek hayatlarını kolaylaştırmaya ve her koşulda yanlarında olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, n11.com'dan yapılacak alışverişlerde 36 aya varan vadelerde faizsiz ve masrafsız alışveriş kredisi imkanı sunulurken, 100 TL - 40 bin TL arasında kullanılabilecek alışveriş kredisi için tüketiciler, www.n11.com'daki ödeme adımında "Alışveriş Kredisi", ardından "Fibabanka"yı seçerek devam ettiklerinde Fibabanka kredi başvuru sayfasına yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, tüketicilerin alışveriş ihtiyaçlarında finansal kolaylıklar sağlayabilmek amacıyla birçok sektörde iş ortaklıkları geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Fibabanka müşterisi olsun veya olmasın herkese, anında kredi imkanı sağladıklarını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda finansal desteğe kolay ve hızlıca ulaşabilmeleri için sunduğumuz alışveriş kredilerinin en önemli özelliği uzun vadelerde ve masrafsız olması. 2020 yılında kullandırdığımız kredi miktarı 70 milyon TL olurken, 2021 yılının başından bu yana da 40 milyon TL kredi kullanım tutarına ulaştık. Türkiye'nin öncü e-ticaret platformlarından n11.comile de iş birliğimizi büyük bir memnuniyetle sürdürüyoruz. Kovid-19 salgını tüm dünyada pek çok değişimi tetiklerken dijitalleşmenin önemi ve gerekliliğini yeniden, kuvvetle gündeme getirdi.

Yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı ciddi şekilde değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Bunun en somut örneklerinden birini de e-ticaret pazarında görebiliyoruz. Diğer yandan, dijital teknolojilerin müşteriye ulaştığı son halkalardan biri de finans sektörü ve konvansiyonel bankacılıktan ziyade günümüzün ihtiyaç ve koşulları doğrultusunda dijital bankacılık anlayışını benimsemiş bir banka olarak bizim için dijitalleşme elbette yeni bir konu değil. Özellikle son üç yıldır hayata geçirdiğimiz dijitalleşme odaklı yatırımlarımızla sektörde farklılaşıyoruz. "

Teknolojiye olan hakimiyetleri ile finansal ihtiyaçlara yönelik kişiye özel dijital çözümler sunma hedefinde olduklarını bildiren Ertürk, bu doğrultuda dijital habitatın en önemli unsurlarından, e-ticaretin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden olan n11.com ile yaptıkları anlaşmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

n11.com Finans Genel Müdür Yardımcısı Akın Tolga Kocakalay, müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, her an bunlara yönelik çözümleri geliştirmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Kocakalay, "Fibabanka ile devam eden iş ortaklığımız kapsamında sunduğumuz yeni masrafsız kredi fırsatıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelemeden masrafsız bir şekilde, istedikleri ürünlere ulaşabilme olanağından faydalanabiliyor. Müşterilerimize en uygun finansal çözümleri sunmaya, kusursuz ve keyifli müşteri bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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