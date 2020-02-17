Fibabanka müşterileri, İş Bankası bankamatiklerini ücretsiz kullanabilecek

17.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:30

Fibabanka, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmaya, ülke çapındaki ATM ağını genişleten bir hamleyle devam ediyor.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası ile iş birliği yapan Fibabanka, müşterilerine Türkiye genelinde sayısı 6 bin 500'ü aşan İş Bankası bankamatiklerinden ücretsiz işlem yapma imkanı sunuyor. Böylece müşterilerine ülke çapında 10 bini aşkın ATM ile hizmet sunar hale geliyor.

Yapılan anlaşma kapsamında hem Fibabanka banka kartı hem de kredi kartlarıyla tüm İş Bankası bankamatiklerinden başta para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı işlemleri olmak üzere birçok ortak ATM işlemi ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

Yaptığı çalışmalar ve anlaşmalarla, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Fibabanka, "Anlarız hızla, çözeriz hızla" anlayışıyla yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edecek.

Kaynak: AA