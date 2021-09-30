Fibabanka ile Oyak Yatırım iş birliğiyle FibaBorsa kullanıma sunuldu - Haberler
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Fibabanka ile Oyak Yatırım iş birliğiyle FibaBorsa kullanıma sunuldu

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Fibabanka ile Oyak Yatırım iş birliğiyle FibaBorsa kullanıma sunuldu

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka ve sermaye piyasalarının köklü kuruluşu Oyak Yatırım iş birliğinde FibaBorsa kullanıma açıldı.

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerine ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka ve sermaye piyasalarının köklü kuruluşu Oyak Yatırım iş birliğinde FibaBorsa kullanıma açıldı.

Fibabanka açıklamasına göre, Banka, teknolojik alt yapısıyla bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi gibi çalışırken, müşterilerine "kesintisiz, hızlı ve yerinde" bankacılık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Fibabanka, Oyak Yatırım iş birliğiyle dijital yatırımlarına FibaBorsa'yı ekledi.

Fibabanka müşterileri, dijital kanallarda yer alan "Yatırımlar" menüsünden FibaBorsa'ya kolay ve hızlıca ulaşabiliyorlar. Yatırımcılar takip etmek istedikleri hisse senetlerinin listesini oluşturabiliyor, "Piyasalar" sekmesinden canlı fiyatları ücretsiz görerek Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinde alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, "Müşterilerimize tek bir uygulamadan sunduğumuz geniş yatırım ürünleri yelpazemize Borsa İstanbul işlemlerini de ekledik. Böylece müşterilerimiz, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızdan ulaşılabilecekleri FibaBorsa ile hisse senetlerindeki fırsatları değerlendirebilecekler. Müşterilerimizin, birikimlerini Kiraz Hesap'la sürekli değerlendirebildiği, diledikleri an diledikleri yatırım ürününde basit, anlaşılır ve hızla işlem yapabilecekleri, eksiksiz bir yatırım ekosistemi sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fibabanka olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, yatırımlarını en iyi şekilde yönetmelerini sağlayacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise yenilikçi vizyon ve kaliteli hizmet anlayışlarıyla odak noktaları olan müşterilere sundukları ürün ve hizmetleri istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin ön planda olduğu günümüzde, misyonumuz gereği ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılara sunarken teknolojiyi de ön planda tutuyoruz. Oyak Yatırım olarak Fibabanka ile gerçekleştirdiğimiz entegre sistemimiz sayesinde Fibabanka müşterileri FibaBorsa üzerinden kolayca yatırım hesabı açarak emir iletimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki dönemde de farklı ürün ve hizmetler sunarak yatırımcılarımıza ve sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceğiz."

FibaBorsa hakkında

Öte yandan açıklamaya göre, kullanıcılar, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarındaki 'Yatırımlar' menüsünden hisse senedi hesap açılış işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve yine 'FibaBorsa İşlemleri'nin altında bulunan "OYAK Yatırım Hesabı'na Transfer" menüsünden para transferi yapabiliyor. Hesap açılış işlemleri tamamlandıktan sonra hisse senedi alım satımına hızlı ve kolayca başlayabiliyor. Kiraz Hesap'tan 7 gün 24 saat "OYAK Yatırım' hesaplarına para transferi yapabiliyor ve hesaplarında kalan bakiye üzerinden faiz kazanabiliyor.

Yurt içi hisse senetlerinde canlı fiyatlar sunan FibaBorsa, hızlı ve kolay işlem yapma, limit, piyasa ve piyasadan limite emri bırakma gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. FibaBorsa'ya, başka platformlara giriş yapmadan, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarından geçiş yapılabiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fibabanka ile Oyak Yatırım iş birliğiyle FibaBorsa kullanıma sunuldu - Haberler
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