Fibabanka, "Görüntülü Bankacılık" hizmetini hayata geçirdi
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Fibabanka, "Görüntülü Bankacılık" hizmetini hayata geçirdi

Fibabanka, 'Görüntülü Bankacılık' hizmetini hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Fibabanka, evrak ve kurye trafiğine son vererek uzaktan müşteri olma imkanı sağlayan "Görüntülü Bankacılık" hizmetini devreye aldı.

Fibabanka, evrak ve kurye trafiğine son vererek uzaktan müşteri olma imkanı sağlayan "Görüntülü Bankacılık" hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, dijitalleşme vizyonu ve bankayı müşterilerin ayağına götürme anlayışı ile yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Fibabanka, müşteri olmak isteyenlere "Görüntülü Bankacılık" hizmeti ile bulundukları yerden müşteri olma ve tüm bankacılık işlemlerini uzaktan, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

Fibabanka Mobil bankacılık uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını seçen müşteri adayları, "Görüntülü Bankacılık" hizmeti sayesinde hafta içi 09.00 ila 24.00 saatleri arasında müşteri temsilcisiyle görüntülü konuşarak evrak ve kurye trafiğine maruz kalmadan müşteri olabiliyor.

"Görüntülü Bankacılık" ile müşteri olanlar, Fibabanka'nın sektörde öne çıkan FibaFX ve Kiraz Hesap ürünlerinden de anında yararlanmaya başlayabiliyor. Müşteriler, FibaFX üzerinden döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini 5 gün 24 saat çok avantajlı kurlarla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirken, TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açılabilen Kiraz Hesap ile de birikimlerini gecelik vadeli mevduatta, yüksek faiz oranlarıyla günden güne değerlendirebilecek. Ayrıca müşteriler, Fibabanka Mobil uygulaması üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve kolayca yapabilecek.

"Evrak işleri ve kurye trafiğine son verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, müşteri ihtiyaç, beklenti ve alışkanlıklarının artık hızla değiştiği, dijitalleşmenin esas olduğu teknoloji çağında yaşandığını belirterek, "Teknolojiye dayalı esnek, hızlı finansal çözümler sunma vizyonuyla yatırımlarımızı sürdürürken müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızın en önemli çıktılarından biri de Fibabanka Mobil bankacılık uygulaması üzerinden devreye aldığımız Görüntülü Bankacılık hizmetimiz." ifadelerini kullandı.

Mert, bir süredir heyecanla bekledikleri mevzuat değişikliği ile de banka müşterisi olma sürecinin çok daha kısalmış olduğunu aktararak, "Görüntülü Bankacılık hizmetimiz sayesinde müşteri temsilcimiz ile yapılacak görüntülü görüşme ile isteyen herkes, bulunduğu yerden müşterimiz olurken, birçok bankacılık işlemini de hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek. Evrak işleri ve kurye trafiğine de artık son vererek süreci çok daha hızlı hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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