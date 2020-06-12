Fibabanka'dan Vatan Bilgisayar'ın online mağazasında avantajlı kredi Fibabanka, Vatan Bilgisayar'ın online mağazası vatanbilgisayar.com'da 12 aya varan taksitle faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Fibabanka, Vatan Bilgisayar'ın online mağazası vatanbilgisayar.com'da 12 aya varan taksitle faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Fibabanka bu kapsamda hizmet verdiği iş ortaklarından Vatan Bilgisayar'ın mağazalarının ardından Vatan Bilgisayar'ın online mağaza alışverişlerinde de geçerli "Fibabanka Alışveriş Kredisi" uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu.

Fibabanka, www.vatanbilgisayar.com üzerinden 20 bin TL'ye kadar yapılacak alışverişlerde tüketicilere 3 aydan 12 aya kadar taksitle, faizsiz kredi imkanı sunarak elektronik ürün alışverişlerinin evden çıkmalarına gerek kalmadan daha hızlı, kolay ve ekonomik yapabilmelerini sağlıyor.

Krediden faydalanmak isteyenler vatanbilgisayar.com üzerinden "Fibabanka Kredisi ile Öde" adımını seçerek işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Vatan Bilgisayar online mağazasından alışveriş yapan mevcut Fibabanka müşterileri, başvurularının onaylanmasının ardından kredi dokümanlarını dijital olarak ekranda onaylayarak, henüz Fibabanka müşterisi olmayanlar ise müşteri olma süreci sonrası SMS gönderimiyle kredi dokümanlarına link üzerinden onay vermelerinin ardından istedikleri ürünlere faizsiz taksit imkanıyla sahip oluyor.

Kaynak: AA