Fibabanka'dan esnaf ve mikro işletmelere Avrupa Yatırım Fonu ile ikinci destek

11.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:38

Avrupa Birliği tarafından fonlanan İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı'nın Türkiye'deki ilk ve tek uygulayıcısı olan Fibabanka'nın limiti, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından 40 milyon avroya yükseltildi.



Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, banka 2020 yılında da esnaf ve mikro işletmelere 3 aydan 24 aya varan vade seçeneği ile 130 bin TL'ye kadar kredi kullanım imkanı sağlayacak.



Fibabanka, ekonominin bel kemiği olan esnaf ve KOBİ'leri destekleyerek, özellikle girişimciler ve işini büyütmek isteyen mikro işletmelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Fibabanka, mikro işletmeler için sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının, sosyal korumanın temin edilmesinin ve çok daha iyi çalışma şartları oluşturulmasının kritik önemine inanıyor.



Bu doğrultuda, 2018 yılında Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında kredi garanti anlaşması imzalayan Türkiye'deki ilk ve tek banka olan ve bu özelliğini koruyan Fibabanka, program kapsamında mikro işletmeleri Avrupa'dan gelen finansman destekleriyle buluşturuyor.



Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 400 adet başvuru ile 130 milyon TL'lik kredi kullandırımına ulaşan Fibabanka'nın limiti, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından 40 milyon avroya yükseltildi. Fibabanka, genişletilen kullandırım ağıyla, cirosu 3 milyon TL'ye kadar kadar olan, 9 kişi ve altında çalışanı bulunan mikro işletmelere 3 aydan 24 aya kadar vade seçeneği ile 130 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor.



Krediden faydalanmak isteyen esnaf ve mikro işletmelerin, Fibabanka şubelerini ziyaret etmeleri, www.fibabanka.com.tr adresinden başvuruda bulunmaları veya KOLAY yazıp, boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını 3422'ye SMS göndermeleri yeterli oluyor.

Kaynak: AA