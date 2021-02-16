Fibabanka'dan 316,2 milyon TL vergi öncesi kar
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Fibabanka'dan 316,2 milyon TL vergi öncesi kar

16.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:48
Fibabanka'dan 316,2 milyon TL vergi öncesi kar

Fibabanka, 2020 yılı sonunda bir önceki yılın yüzde 26 üzerinde, 316,2 milyon TL vergi öncesi kar elde etti.

Fibabanka, 2020 yılı sonunda bir önceki yılın yüzde 26 üzerinde, 316,2 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Bankanın aynı dönemde vergi sonrası net karı 229,8 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka'nın 2020 yılı aralık sonu itibarıyla aktif toplamı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 24 artarak 27,2 milyar TL'ye yükseldi.

Fibabanka'nın kredi portföy büyüklüğü net 18,8 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 69 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 61'ini oluşturan müşteri mevduatı yüzde 23 artışla 16,7 milyar TL seviyesine çıktı.

Fibabanka'nın 31 Aralık 2020 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, 2020'nin hem dünya hem de Türkiye için salgınla mücadele yılı olduğunu ve bu dönemde milli sorumluluk bilinciyle ekonomiye destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Mert, şunları kaydetti:

"2020 yılının dördüncü çeyreği başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda sona erdi. Bu yıl da, Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, faaliyetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ettik. 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve 'Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız' çerçevesinde, tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Bunu yapmanın yolunun da teknolojiyi, veriyi kullanmaktan geçtiğine inanıyoruz.

Fiziksel yatırımlar yerine teknolojik yatırımlar yapmaya odaklanarak konvansiyonel bankacılıkla değil dijitalleşme ile hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında, büyük veri ve veri bilimi teknoloji alt yapısına yatırım yaptık. Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızı geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirdik. 2021 yılında da yatırımlarımızı da ağırlıklı olarak teknoloji ve veri yönetimi alanında gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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