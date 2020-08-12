Fibabanka, 2020 2. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı Fibabanka, 2020 yılı ikinci çeyrek sonunda 157,8 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 120,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

2020 yılı Haziran sonu itibarıyla aktif toplamı 23,1 milyar TL oldu.

Fibabanka'nın kredi portföy büyüklüğü net 15,8 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 68 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 56'sını oluşturan müşteri mevduatı ise 13,0 milyar TL seviyesine yükseldi.

Güçlü sermaye odağını korumaya devam Fibabanka'nın 30 Haziran 2020 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısına ait finansal sonuçları değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde deekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirtti: ''Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, ''Anlarız hızla, çözeriz hızla'' yaklaşımımız ve ''Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız" çerçevesinde, 2020 yılının ilk yarısını başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Fibabanka olarak, yılın ilk yarısını güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık'' dedi.

Kaynak: Bültenler