FIBA, Twitch'te basketbol maçlarını yayınlayacak

FIBA, canlı yayın platformu Twitch ile karşılıklı anlaşma imzalayarak basketbol maçlarını yayınlama kararı aldı. Uluslararası Basketbol Federasyonu durum ile ilgili açıklamalara yer verdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) canlı yayın platformu olan Twitch ile sözleşme imzaladı. FIBA'dan yapılan duyuruda, Kadınlar Avrupa Ligi ve3x3 basketbol maçlarının yanı sıra gençler kategorisindeki bazı turnuvaların Twitch üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

İzleyiciler bu sayede her yıl 600 saat basketbol maçı izleyebilecek olup heycanlarını Twitch üzerinden de paylaşabilecekler.

Anlaşmadan dolayı görüşlerini ve memnun olduğunu söyleyen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Basketbolu interaktif bir şekilde daha fazla taraftara sunacak ve ailemizi genişletme hedefimizi güçlendireceğiz şeklinde duygularını paylaştı.