FIBA Twitch ile anlaştı!

Yayın sektörünün gelişimine bir kez daha tanık oluyoruz!

ya da yaygın adıyla FIBA, dünyaca ünlü yayın platformu Twitch ile anlaşma sağladığını duyurdu!

Anlaşma geçtiğimiz Çarşamba günü duyuruldu ve bu anlaşmanın bir yıldan uzun süreceği aktarıldı. Anlaşmaya göre Uluslararası Basketbol Federasyonu, her yıl Twitch üzerinden yaklaşık 600 saat canlı basketbol oyun yayını yapacak. Buna ek olarak ise Twitch kullanıcılarına özel içeriklere erişme fırsatı sağlayacak.

Anlaşmanın finansal detayları ise resmi olarak duyurulmadı. Ancak FIBA Medya ve Pazarlama Müdürü Frank Leenders anlaşmanın finansal detayı hakkında Reuters şunları söyledi Açıklaması

Kaynak: Playerbros