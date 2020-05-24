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FIBA sordu Cedi Osman yanıtladı

Korona virüs nedeniyle basketbolseverlerden uzak kalan Cedi Osman, FIBA'nın sorularını yanıtladı.

FIBA sordu Cedi Osman yanıtladı
24.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:39

Korona virüs nedeniyle basketbolseverlerden uzak kalan Cedi Osman, FIBA'nın sorularını yanıtladı. Osman, arkadaşları ile antrenman yapmayı ve taraftarı önünde maça çıkmayı çok özlediğini söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), mart ayının ortasından bu yana korona virüs salgını nedeniyle, dünyadaki canlı spor faaliyetlerini izlemekten uzak kalan basketbolseverler için başlattığı dijital kampanya olan 'İlk basket'in Türkiye'den ilk konuğu, NBA'de Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli oyuncu Cedi Osman oldu. İşte Cedi'inin FIBA tarafından sorulara verdiği yanıtlar:

Profesyonel olduktan sonra ilk attığın basketi hatırlıyor musun?

"İlk profesyonel basketim Gaziantep'e karşıydı. Senesini tam hatırlamıyorum ama o zaman antrenör Oktay Mahmuti'ydi. Gaziantep karşısında farklı bir şekilde öndeydik, son 7 dakika kala Oktay ağabey beni oyuna sokmuştu. İlk basketim turnike olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam pası Gökhan Şirin vermişti. Pası o vermişti fast break koşmuştum ve ilk profesyonel basketimi öyle atmıştım."

Basketbolda en çok neleri özlüyorsun?

"Kesinlikle takım arkadaşlarımla toplanıp hep beraber bir takım antrenmanı yapmayı özlüyorum. Tesislere gidip oradaki insanlarla muhabbet etmeyi. Şu anda da onları yapıyoruz ama maalesef aynı hava yok çünkü birbirimize yakın olamıyoruz, sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Yine biz kendi aramızda konuşuyoruz ama sonuçta aynı hissi vermiyor. Sağlık her şeyden daha önemli olduğundan dolayı bu kurallara uymak zorundayız. Bir de taraftarlarımızın önünde maç oynamayı çok özledim."

Evde kalınan süreçte neler yaptın, nasıl aktif kaldın?

"Sezona devam edip etmeyeceğimiz belli olmadığı için, bir şekilde formumu korumak adına evde çalışmalar yaptım tabii ki. Bir yandan yeni bir dil, İspanyolca öğrenmeye başladım. Bu arada her Çarşamba günleri The First Cedi Live'ı yapmaya başladık. Bu aslında uzun soluklu olmasını istediğimiz bir proje ve sürdürmek istiyoruz. Arada dizi ve film izliyorum. Bu şekilde evde zaman geçiriyorum. Bazen oyun oynuyorum, telefonda arkadaşlarımla konuşuyorum. Maalesef sıkıldık evde ama şu anlık yapabileceğimiz pek bir şey yok."

Sahalara geri döndüğünüzde atacağın ilk basketin nasıl olacağını düşünüyorsun?

"Aslında onu çok fazla düşünmemeye çalışıyorum çünkü bazen forse edebiliyoruz durumları. O zaman da çok istediğimiz için bazen istediğimiz şeyler olmuyor. O yüzden oyunu akışına bırakmak lazım. Oyunun bana gelmesini bekliyorum, en önemlisi o bence. Çünkü, dediğim gibi, bazen ne kadar istesek de olmuyor, yapamıyoruz. O yüzden en iyisi maçın, o topun bize gelmesini beklemek. Sonrasında da zaten bir kere basket olunca açılıyorsun, işler istediğin gibi gitmeye başlıyor."

Seni sahada görmeyi özleyenlere mesajın nedir?

"Şu anda bence en önemlisi herkesin evde kalması. Maalesef risk hala devam ediyor. Her ne kadar vaka sayısı azalmış olsa da evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Hem ailemizin sağlığı, hem kendi sağlığımız için çok önemli. Biz de çok özledik, artık maçlara çıkmayı biz de çok istiyoruz. Eminim seyircilerimiz de aynı şekilde çok özlemişlerdir. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyorum. Sezon devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama biz tabii pozitif olmaya çalışıyoruz. O yüzden umuyorum en kısa sürede tekrar birbirimizi göreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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