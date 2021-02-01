FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grupları yarın belli olacak
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FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grupları yarın belli olacak

01.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:24
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grupları yarın belli olacak

Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları yarın çekilecek.

Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları yarın çekilecek.

Toplam 16 takımın yer alacağı play-off mücadelesinin kura çekimi, yarın İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Normal sezonda gruplarını birinci bitiren takımların birinci torbada, ikinci bitiren takımların da ikinci torbada yer alacağı kura çekiminde, normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirleri ile eşleşemeyecek. Aynı ülke takımları ise aynı grupta yer alabilecek.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği play-off maçları, 2-3 Mart'ta başlayıp 6-7 Nisan'da tamamlanacak. İlk 2 sırada yer alacak takımlar, yeri daha sonra açıklanacak 8'li Final müsabakalarında oynamaya hak kazanacak. 8'li Final mücadelesi 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Play-off'ta yer alacak ekipler şöyle:

1. Torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Brose Bamberg (Almanya), Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza, Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa).

2. Torba: Pınar Karşıyaka (Türkiye), AEK (Yunanistan), Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Nizhny Novgorod (Rusya), VEF Riga (Letonya).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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