FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek

28.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:39
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları 2 Şubat Salı günü çekilecek.

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları 2 Şubat Salı günü çekilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 takımın yer alacağı play-off mücadelesinin kura çekimi, 2 Şubat Salı günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Normal sezonda gruplarını birinci bitiren takımlar birinci torbada, ikinci bitiren takımlar da ikinci torbada yer alacak.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği play-off maçları, 2-3 Mart'ta başlayıp 6-7 Nisan'da tamamlanacak.

İlk 2 sırada yer alacak takımlar, yeri daha sonra açıklanacak 8'li Final müsabakalarında oynamaya hak kazanacak. 8'li Final mücadelesi 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar birbirleri ile eşleşemeyecek. Aynı ülke takımları ise aynı grupta yer alabilecek.

Organizasyonda yoluna devam edenler şöyle:

1. Torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Brose Bamberg (Almanya), Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza, Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa).

2. Torba: Pınar Karşıyaka (Türkiye), AEK (Yunanistan), Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Nizhny Novgorod (Rusya), VEF Riga (Letonya).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:42:42. #1.16#
title