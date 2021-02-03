FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa

03.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:44
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Başkent temsilcisinin kulüp başkanı Kıraç, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü olarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ve ING Basketbol Süper Ligi'nde istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Geçen yıl FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını kayıpsız, lider bir şekilde bitirdiklerini belirten Kıraç, "Ardından elemeleri de geçip 8'li finallere kaldık. Ancak dünyanın her tarafına yayılan Kovid-19 salgını, herkes gibi bizi de etkiledi. Sezon başı yeni bir yapılanmaya gittik. Hem pandeminin etkisi hem de sezon başı olmasının etkisini hissederek Dijon'a talihsiz bir şekilde elendik." diye konuştu.

Bu sezon da basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek eşleşme avantajını ellerinde bulundurduklarını hatırlatan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü takımlar var. Strazburg ile geçtiğimiz yıl gruplarda karşılaşmıştık, diğer takımlar da kadro olarak kaliteliler. Maç maç düşünerek hareket edip, gruptan çıkmayı ve 8'li finallerde ülkemizi temsil etmeyi istiyoruz. Hedefimiz, geçen yıl yarım bıraktığımız işi tamamlamak ve sonunda kupaya uzanmak. FIBA yetkilileri de Ankara seyircisinin basketbola olan ilgisinin ve sevgisinin farkında. Umarım pandemi sona erdiğinde Ankara'da bir final maçı izleme şansına erişiriz."

Kıraç, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm takımlarımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum." mesajıyla açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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