FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda Darüşşafaka, bir diğer Türk temsilcisi TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan TOFAŞ, lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında grubun açılış maçında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etmişti.