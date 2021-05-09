FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Pınar Karşıyaka, ödüllerini aldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolcular ödüllerini aldı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolcular ödüllerini aldı.

Nagorny Spor Salonu'ndaki müsabakada Hereda San Pablo Burgos'a mağlup olan Pınar Karşıyakalı basketbolcular, teknik ekip ve yeşil-kırmızılı ekibi desteklemeye gelenler büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle ilk önce ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolculara ve teknik heyete ikincilik ödülleri verildi. Kupada üst üste ikinci kez birinciliğe ulaşan Hereda San Pablo Burgoslu oyuncular da madalyalarının ardından kupalarını aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Hereda San Pablo Burgos'tan Vitor Benite'ye de ödülü verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz