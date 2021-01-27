FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitiren Türk Telekom'da sevinç yaşanıyor
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitiren Türk Telekom'da sevinç yaşanıyor

27.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:44
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitiren Türk Telekom'da sevinç yaşanıyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider tamamlayan Türk Telekom'da sevinç yaşanıyor.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu lider tamamlayan Türk Telekom'da sevinç yaşanıyor.

Play-off'a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, son maçında dün gece konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea'yı 94-86 yenerek grubu lider bitirdi.

Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom'un Avrupa'da hedefinin kupa olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, başkent temsilcisinin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, sürdürülebilir yönetim anlayışının ve istikrarın başarıyı getirdiğini kaydetti.

Kıraç, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü ve en iddialı ekiplerinden bir tanesiyiz. Hedefimiz geçtiğimiz yılın üstüne ekleyerek, kupaya uzanmak. Pandemi dolayısıyla ayrı kaldığımız seyircimizi ve Ankaralı basketbolseverleri mutlu ederek hedefe gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç maç değerlendirip amaçlarına ulaşmak istediklerini belirten Kıraç, "Kurada hangi takımın çıkacağı fark etmez, Avrupa'nın en iyi organizasyonlarından biri olan Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güçsüz takım yok." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de de üst üste yaşadıkları şanssızlıklara ve sakatlıklara rağmen ilk dört takım arasında kalarak ilk yarıyı iyi bitirdiklerini kaydeden Kıraç, son dönemde üst üste alınan galibiyetlerle moral bulduklarını belirtti.

Öte yandan başkan Kıraç, dün geceki Igokea maçının devre arasında Bosna-Hersek Başkonsolosu Siniša Mihailovic'e dostluk göstergesi olarak Türk Telekom Spor Kulübü oyuncularının imzaladığı formayı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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