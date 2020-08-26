FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları tek maç üzerinden yapılacak Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu eleme turları tek maç olacak.

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu eleme turları tek maç olacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin ve görevlilerin sağlığını korumak ve maç operasyonlarını düzgün bir şekilde organize olmasını sağlamak için eleme müsabaka sisteminin değiştirildiği duyuruldu.

Buna göre, A ve B grupları için yapılacak eleme turları Kıbrıs Rum kesiminde, C ve D grupları için yapılacak eleme turları ise Bulgaristan'da tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

Her biri iki yarı final maçı ile bir final maçından oluşan 4 eleme turu oynanacak. A ve C gruplarında yarı finaller 23 Eylül Çarşamba günü, finaller 25 Eylül Cuma günü yapılacak. B ve D gruplarında ise yarı final karşılaşmaları 22 Eylül Salı, final karşılaşmaları 24 Eylül Perşembe gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Rum kesiminde oynanacak yarı final karşılaşmaları şunlar:

A Grubu:

Bakken Bears Aarhus (Danimarka) – Hapoel Tel Aviv (İsrail)

Anwil Wloclawek (Polonya) – Belfius Mons Hainaut (Belçika)

B Grubu:

Keravnos (Kıbrıs Rum kesimi) – Iraklis (Yunanistan)

Donar Groningen (Hollanda) – Dnipro (Ukrayna)

Bulgaristan'da oynanacak yarı final maçları şunlar:

C Grubu:

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Igokea (Bosna Hersek)

Fribourg Olympic (İsviçre) - Sporting CP (Portekiz)

D Grubu:

Tsmoki-Minsk (Belarus) - Balkan Botevgrad (Bulgaristan)

Neptunas Klaipeda (Litvanya) - London Lions (Büyük Britanya)

Kaynak: AA