FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takım yarın açıklanacak
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takım yarın açıklanacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takım yarın açıklanacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takım yarın belli olacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak takım yarın belli olacak.

Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın 8'li final vizesi aldığı, TOFAŞ ve Türk Telekom'un veda ettiği organizasyonda 8'li finalde İzmir temsilcisinin yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg mücadele edecek.

Bu takımlardan birinin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonun nerede yapılacağı yarın açıklanacak.

Kura çekiminin gelecek hafta organizasyonun yapılacağı kentte gerçekleşeceği 8'li finalde, çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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