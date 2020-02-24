24.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:15

Kuruculuğunu Fiba Portföy'ün, yöneticiliğini ise Re-Pie Portföy'ün yaptığı Fiba Portföy RE-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç edildi. Fon yatırım stratejisini, öncelikli olarak konut fiyatlarının inşaat maliyetlerinin altında kaldığı bugünkü konjonktürde oluşan fırsatlardan yararlanma üzerine yapılandırıyor.

Hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin yatırım ve emeklilik fonlarını yöneten Fiba Portföy'ün kuruculuğunu, Re-Pie Portföy'ün de yöneticiliğini yaptığı Fiba Portföy RE-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç edildi.

Fiba Portföy RE-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu, döviz kurlarının stabil olduğu düşük faiz ortamında konut fiyatlarının yükselmesini bekleyen yatırımcılara önemli bir fırsat sunuyor.Yatırım stratejisini, öncelikli olarak konut fiyatlarının inşaat maliyetlerinin altında kaldığı bugünkü konjonktürde oluşan fırsatlardan yararlanma üzerine yapılandıran bu fon ile, ilerleyen dönemde sunulacak yatırım olanaklarının gayrimenkul sektöründeki diğer alanları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor.Fonun kurucusu olan Fiba Portföy'ün Genel Müdürü Hakan Avcı, sektörde yeni ürün geliştirme ve uzman portföy yönetim şirketleriyle iş birliği yapma konusunda öncü şirketlerden biri olduklarının altını çizerek; "Döviz bazlı konut fiyatlarının son senelerde ciddi oranda gerilediği ve hızlı yükselen inşaat maliyetlerinin gerisinde kaldığımız günlerde, bu fırsatı bir yatırıma çevirecek yeni bir ürünü yatırımcılarımıza sunuyoruz. Tecrübeli gayrimenkul ve sermaye piyasası fon yöneticileri tarafından yönetilmekte olan fonumuz, orta vadede kira getirisi ile temettü ödemeyi ve orta-uzun vadede değer artışı ile yatırımcılarımıza portföy çeşitlendirmesinin yanı sıra iyi bir getiri potansiyeli de sunuyor" dedi.Fonun yöneticisi olan Re-Pie Portföy'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Telci ise, mevduat faizlerinin geldiği bugünkü seviyelerde yatırımcının getiri arayışının alternatif ürünlere doğru genişlemesini beklediklerini, 2019 yılında konvansiyonel ürünlerde yaşanan bahar havasının 2020 yılından itibaren gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarına kaymasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun bu amaca hizmet edeceğini belirtti.

Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kurucusu Fiba Portföy, 4.3 milyar TL büyüklükle portföy yönetim şirketleri arasında 12. sırada yer alırken fon yöneticisi Re-Pie kurulan ilk Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi olup yönetimi altındaki 502 milyon lira büyüklükle segmentinin ikinci büyüğüdür.

Kaynak: DHA