FIBA Merkez Kurulu toplandı

Toplantıda şu ana başlıklar görüşüldü:

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvaları Ev Sahibi Şehirler Açıklandı

FIBA Merkez Kurulu, Belgrad (Sırbistan), Osaka (Japonya) ve Washington, D.C.'nin (ABD) dört FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını onayladı. Belgrad iki eleme turnuvasına ev sahipliği yapacak, Osaka ve Washington, D.C.'nin her biri bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Eleme turnuvaları 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 ve 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupaları Adaylığı İçin Teklif Süreci

Kurul, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 için paralel adaylık başvuru sürecini onayladı. Adaylık belgelerinin yakında dağıtılmasının ardından, FIBA Basketbol Dünyası için ilgilerini sunmak üzere ulusal federasyonlar zamanı gelince davet edilecek. İlgilenen ülkeler 2027 Kupası için Şubat 2022'ye kadar ve FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 için Haziran 2022'ye kadar bildirimde bulunabilecek.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri

Önümüzdeki hafta 25 Kasım'da bölgeler genelinde başlayacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri hazırlıklarına ilişkin durum raporları sunuldu. Elemelerin açılış penceresi, yolculuğun bu erken aşaması olarak bol miktarda heyecan vaat ediyor. Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar uzanan Dünya Kupası elemeleri için toplam altı pencerede maçlar oynanacak.

FIBA 2021 Kıtasal Kupaların Başarısı

FIBA 2021 Kadınlar Kıtasal Kupa maçları bölgeler genelinde başarıyla gerçekleştirildi. Dört etkinliğinin tümü, FIBA Kadınlar EuroBasket 2021, FIBA Kadınlar AmeriCup 2021, FIBA Kadınlar AfroBasket 2021 ve FIBA Kadınlar Asya Kupası 2021 ile Ruanda'da oynanan FIBA AfroBasket 2021 hakkında ayrıntılı raporlar alındı. Kalan erkekler Kıtasal Kupaları, FIBA EuroBasket 2022, FIBA AmeriCup 2022 ve FIBA Asya Kupası 2022'nin önümüzdeki yıl oynanması planlanıyor.

Kulüp Müsabakaları

Ekim ayında başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi altıncı sezonuna ilişkin güncellemeler Merkez Yönetim Kurulu'na sunuldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika için bir durum güncellemesi yapıldı. Üçüncü BCL Amerika sezonu aralık ayında başlayacak. Kurul, ayrıca Basketbol Afrika Ligi (BAL) ve BAL 2022 sezonuna giden yolda oynanan mevcut elemeler hakkında bir rapor aldı.

Diğer Konular

Toplantıda oyuncuları eğitmeyi ve basketbolda kötüye kullanımdan korumayı amaçlayan yeni bir küresel koruma girişimi tartışıldı. Program, Oyuncular Komisyonu ve ortaklarıyla birlikte geliştirilecek ve 2022'de başlatılacak.

Ayrıca Kurul, 2021 yılına ait denetlenmiş konsolide finansal tabloları onayladı ve 2024 yılına ait finansal planları görüştü.

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