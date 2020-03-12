FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı. Bu sabaha karşı NBA de benzer maçları süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı. Kaynak: Dunya.com