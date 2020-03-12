FIBA, koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurdu Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bütün basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumları göz önünde bulundururak, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığını korumak için yarından geçerli olacak şekilde bütün organizasyonları durduruyoruz."

FIBA'nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa'nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacaktı.

Kaynak: DHA