FIBA Kadınlar Euroleague Final Four, İstanbul'da yapılacak
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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four, İstanbul'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four, İstanbul'da yapılacak

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

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FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Kadınlar Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de Türkiye'den Fenerbahçe yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek.

16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da final mücadelesi yapılacak.

Final Four, 2016 yılında da Türkiye'de organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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